VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye, 2022-2024 döneminde UAEA Yönetim Kurulunda görev alacak
İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davaya devam edildi
Araştırma: Kovid-19'un genç yetişkinlerde kişilik değişikliklerine yol açtığı gözlendi
Ankara Etlik Şehir Hastanesi hastalara hizmet vermeye başladı
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim'de yapılacak
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
New York borsası düşüşle açıldı
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a davet: Problemleri çözelim
EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini 6 ay uzattı
AB ülkeleri enerji krizini görüşmek üzere yarın toplanacak
"Muhalefet bloku, ortak fikir etrafında toparlanamamaları nedeniyle bir araya geliyor ve dağılıyor"
Yunanistan, Fransız TotalEnergies firmasıyla doğal gaz temini için anlaşma imzaladı
Bulgaristan, Ukrayna'nın ağır silah yardımı talebini yeniden reddetti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz
"Demir Pençe" tugayında sancak töreni
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm nedeninin "yaşlılık" olduğu açıklandı
4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te başladı
Rum bakan ve milletvekillerine tepki
"Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Projesi'nde 26 bin 316 metrelik tünel kazısını tamamladık"
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı
Rusya: Ukrayna'da 80 kadar yabancı paralı savaşçıyı yok ettik
Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Arnavutluk Başbakanı Rama, Bayraktar SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini söyledi
29 Eylül 2022 Perşembe 16:57:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 16:57:00

"Demir Pençe" tugayında sancak töreni

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Korgeneral Refik Kurttekin Kışlası'nda düzenlenen törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına 8. Hudut Alay Komutanlığı'na sancak verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile 8. Hudut Alay Komutanlığına sancak verme töreni ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Osman Bilgin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Cizre'deki Korgeneral Refik Kurttekin Kışlası'na geçti.

"Demir Pençe Tugayı" olarak bilinen 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı, 8. Hudut Alay Komutanlığı'nın sancak verme töreni Bakan Akar'ın tören alanındaki yerini almasıyla başladı.

Akar'ın alana gelişinde "hudut kartallarını" selamlamasının ardından sancak kıtası, sancağı tören platformuna getirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende ilk olarak 8'inci Hudut Alay Komutanlığı'nın tarihçesi, ardından Alay Komutanı Albay Bülent Barış Sarp'ın biyografisi okundu.

Sancağın bulunduğu platforma gelen Milli Savunma Bakanı Akar, şunları kaydetti:

Albay Sarp, size ve 8'inci Hudut Alay Komutanlığı'nın mensuplarına, kutsal bir emaneti tevdi etmek üzere aranızdayım. Bu sancak, yüce Türk milletinin alayınız şerefine emanet ettiği kutsal bir varlıktır. Bu sancak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şeref timsalidir. Türk ordusu, tarihi boyunca dünyaya örnek olacak şekilde sancağını korumuş, onu yüceltmiş, onun uğruna nice şehitler vermiştir. Sizin de onun tertemiz, parlak ve asil rengine leke getirmeyeceğinizden eminim. Onu şimdi teslim aldığınız gibi, sizden sonraki komutana da şerefli ve temiz olarak teslim edeceksiniz. Bu kutsal emaneti, Sayın Cumhurbaşkanı'mız adına Milli Savunma Bakanı olarak size teslim ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.

Akar, sancağı öperek Albay Sarp'a teslim etti. Albay Sarp'ın da öperek sancağı teslim almasının ardından tören, Bakan Akar'ın "sancak ilk teslim tutanağı"nı onaylamasının ardından sona erdi.

Etiketler : milli savunma bakanı hulusi akar recep tayyip erdoğan sancak töreni
Konserde bomba aşk

Konserde bomba aşk
Sosyetik güzelle yakalandı

Sosyetik güzelle yakalandı
Eşiyle birlikte son sahnesi

Eşiyle birlikte son sahnesi
Soğuğa karşı ceket önlemi

Soğuğa karşı ceket önlemi
Can'dan kapanış

Can'dan kapanış
İkinci kez Hatay'da

İkinci kez Hatay'da
İngilizceleri yeterli değildi

İngilizceleri yeterli değildi
17'nci yıl kutlaması

17'nci yıl kutlaması
Akbabaların göç rotası izlendi

Akbabaların göç rotası izlendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes