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23 Nisan 2024 Salı 20:15:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 20:15:00

DEM Parti'ye hakaret soruşturması: Ne gerekiyorsa yapılacak

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı'ndan DEM Partililerin Atatürk ve Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretlerine ilişkin "Algıya gerek yok. Hak, hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa o yapılacak" açıklaması yapıldı.

DEM Partililer'in Diyarbakır Sur Belediyesi'nin başkan odasında Atatürk ve Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret ederek küfür ettikleri görüntülere ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Algıya gerek yok. Hak, hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa o yapılacak" ifadelerine yer verildi.

"DEM PARTİ'DE SİYASET YAPANLARIN TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MESAFE KOYMASI GEREKİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM Parti'de siyaset yapanlar öncelikle kendilerine oy verenlere saygı duyması ve bu ülkenin huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmak isteyen terör örgütlerine karşı da mesafe koyması gerekir. Koymadığı taktirde de demokratik hukuk devletinde yetkili makamlar devreye girer" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'nin açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "DEM Parti'ye kapatma davası açılması" çağrısıyla ilgili soru üzerine Tunç, "Eğer hukukta bir suç işlenmişse, bir Anayasa, kanun ihlali varsa orada yetkili makamlar devreye girer, gereğini yapar" dedi.

DEM Parti'nin, terör örgütüyle arasına mesafe koyamadığını, hatta terör örgütünün eylemlerini destekler mahiyette söylemleri ve uygulamaları olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Tunç, "O nedenle HDP hakkında bir kapatma davası açıldı. Şimdi DEM Parti de terörle arasına mesafe koyamazsa, teröre karşı tavrını koymak istemezse ve terörü destekleyen birtakım faaliyetler içerisinde olursa bu kaçınılmaz olur" değerlendirmesinde bulundu.

Demokratik siyaset yapmak isteyenlerin şiddeti ve terörü reddetmesi gerektiğine dikkati çeken Tunç, demokrasilerde şiddetin olamayacağını, demokratik hukuk devletinde de şiddeti teşvik etmenin suç olduğunu belirtti. Tunç, "40 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz, ülkemizin bölünmesi için gayret gösteren bir terör örgütüne karşı tavrınızı koymazsanız, özellikle o terör örgütünden soruşturma, kovuşturma geçirmiş kişileri aday gösterirseniz burada sorun ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Adalet Bakanı Tunç, şöyle devam etti:

"O nedenle DEM Parti'de siyaset yapanlar öncelikle kendilerine oy verenlere saygı duyması ve bu ülkenin huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmak isteyen terör örgütlerine karşı da mesafe koyması gerekir. Koymadığı taktirde de demokratik hukuk devletinde yetkili makamlar devreye girer. Kimse bir partinin kapatılmasını istemez. Durup dururken de bir parti hakkında kapatma davası açılmaz. Siz, Anayasa'nın amir hükümlerini göz ardı eder ve şiddete karşı, teröre karşı tavrını koymaz, bilakis onları destekler mahiyette bir politika yaparsanız o zaman elbette ki bu istenmeyen kapatma davaları ve eleştirilerle baş başa kalırsınız."

Etiketler : içişleri bakanlığı algıya gerek yok hak hukuk adalet
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