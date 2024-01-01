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01 Ocak 2024 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 11:15:00

DEM Parti'nin 'SİHA' rahatsızlığı

Kaynak: TRT Haber

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SİHA ve İHA'lar terör örgütlerinin korkulu rüyası. Birçok başarılı operasyonda güvenlik güçlerinin eli ayağı. Hal böyleyken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan tepki çeken bir açıklama geldi. Hatimoğulları, “SİHA ve İHA'lara yatırım yapmayın” dedi.

Yerli ve milli insansız hava araçları terörle mücadelenin önemli unsurlarından.

Birçok başarılı operasyonunun olmaz ise olmazları. Teröristlerin korkulu rüyası.

İHA ve SİHA'lar, DEM Parti'nin Diyarbakır İl Kongresi'nde de gündemdeydi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, teröristlerin korkulu rüyası haline gelen insansız hava araçları ile ilgili açıklama yaptı.

"Biz buradan bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. İHA'lara SİHA'lara artık yatırım yapmayın. Gelin Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözelim.''

DEM Partili Tülay Hatimoğulları tepki çeken sözlerini sürdürdü. Türkiye, Suriye, Irak ve İran topraklarından sözde Kürdistan olarak bahsetti.

Etiketler : dep parti siha iha tülay hatimoğulları
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