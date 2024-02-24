DEM Parti'nin mitinginde terör propagandası! 6 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA
CHP'nin 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak çalışmaları yürüttüğü DEM Parti'nin Şırnak'taki mitingi terör propagandasına sahipliği yaptı. DEM Parti'nin Şırnak'taki programında yasa dışı slogan atan 6 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
CHP ile DEM Parti yerel seçimler öncesi Kandil'in talimatıyla "Kent uzlaşısı" adı altında ittifak kurdu. Terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti kurulan ittifakın ardından seçim çalışmalarına hız verdi. Şırnak'ta program düzenleyen DEM Partililerin mitingi yine bir terör propagandasına sahne oldu.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen "Halk Buluşmaları" programında partisinin il başkanlığı önündeki seçim otobüsünde partililere hitap etti.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Programın ardından bazı DEM Partililer, terör örgütü lehine sloganlar atarak provokasyona girişti. Polis ekipleri şüphelilere anında müdahale etti. Yasa dışı slogan attığı tespit edilen V.A, Z.İ, H.İ, F.İ, A.H. ve M.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
DEM PARTİ'NİN ESENYURT BİNASINDA TERÖR İZİ
Geçtiğimiz günlerde DEM Parti'nin Esenyurt binasına operasyon düzenlenmişti. Yapılan aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirilmişti.
"KENT UZLAŞISI" ADI ALTINDA CHP-DEM İTTİFAKI
Ana muhalefet partisi CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adı altında kurduğu ittifak sonrası Esenyurt adayını değiştirme kararı almıştı. CHP'nin yeni adayı sözde "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer olmuştu.
PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti.
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