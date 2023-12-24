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24 Aralık 2023 Pazar 16:21:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 16:21:00

DEM Parti'nin kongresinde skandal görüntüler: Teröristbaşı lehine slogan attılar

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DEM Parti Diyarbakır'da bir kongre düzenledi. "Gençlik Direnişi" adı altında düzenlenen kongrede skandal görüntüler ortaya çıktı. Bir araya gelen grup kongrede terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarken, "Son muhteşem olacak" pankartı açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, skandal kongreyle ilgili adli soruşturma açıldığını duyurdu.

Hain saldırı sonucu 12 kahraman askerimizi şehit eden PKK terör örgütünün destekçisi DEM Parti skandal bir kongreye imza attı.

Diyarbakır'da Gençlik Direnişi' adı altında düzenlenen kongrede bir araya gelenler terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

Diyarbakır'da kongre düzenleyen DEM Parti, Gençlik Direnişi adı altında partiye üye olanları bir araya getirdi.

Kongre sabahın erken saatlerinde başlarken, salona Kürtçe sloganlar da asıldı. Salona asılan Kürtçe sloganlarda yer alan ifadeler ise hem dikkati çekti hem de tepki topladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24.12.2023 günü DEM Parti tarafından "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adı altında Diyarbakır'da organize edilen toplantı ile ilgili olarak "suç ve suçluyu övme", "terör örgütü propagandası yapma" suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

TERÖRİST ELEBAŞI İÇİN SLOGAN

Salonda toplanan kalabalık, bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan için sloganlar atmaya başladı. Terörist Öcalan'ın posterini açan terör sevicileri, attıkları sloganlarla birlikte uzun süre halay çekti.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN İSİMLERİNİ TEK TEK SAYDI

"Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözleriyle Türk milletini tehdit eden DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, skandal kongrede konuştu. Bakırhan, öldürülen teröristlerin isimlerini tek tek sayarak, "Biz onların sesi soluğu olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ZİYARETİ AKILLARA GELDİ

Türkiye şehitlerini uğurlarken DEM Parti'nin kongresinden gelen skandal görüntülere CHP kanadı sessiz kalacak gibi duruyor.

Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yerel seçimler için ittifak arayışına çıkarak, DEM Parti'nn kapısını çaldı.

DEM Parti'yle ittifak kapsamında görüşen Özgür Özel, parti binasında Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi. Özel'in ziyaretinin ardından iade-i ziyaret yapan DEM Parti ise "kapalı kapılar ardında yıpranmak istemiyoruz" dedi.

Görüşme sonrası Özgür Özel, "Çok verimli, çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de karşılıklı görüşmelerimiz sürecek." açıklamasını yapmıştı.

Etiketler : dem parti kongresi skandal görüntüler adalet bakanı soruşturma
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