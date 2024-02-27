DEM Partili vekilin evinden terörist çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, sol marjinal silahlı terör örgütlerinin (MLKP-TKP/ML-MKP) cezaevleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Marmara bölgesindeki cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü olarak kalan örgüt mensuplarına 16 şüphelinin, 1 Ocak 2016'dan bugüne kadar herhangi bir akrabalık bağı olmamasına rağmen para yatırarak örgüte finansal destek sağladığı tespit edildi.

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tespit edilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyon sonucu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, şahısların cezaevindeki örgüt üyeleriyle yaptıkları haberleşme ve mektuplaşma tarzında dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ve çeşitli örgütsel dokümanlar, 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 25 fişek ele geçirildi. Diğer şüphelinin yakalaması yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

DEM'Lİ VEKİLİN EVİNDEN TERÖRİST ÇIKTI

CNN TÜRK'ün haberine göre, İstanbul'da düzenlenen operasyonların bir tanesinde DEM Partili milletvekili Çiçek Otlu'nun evinde terörist Sıtkı Güngör yakalandı.

Evde yapılan aramalarda cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin mektupları da ele geçirildi.