DEM Partili Beştaş'tan İmamoğlu'na seçim ayarı: Oylar benim demesin!
DEM Parti'nin İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Beştaş, 'İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil' ifadelerini kullandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti.
DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş da İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'na mesaj gönderen Beştaş, ''İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi.' ifadelerini kullandı.
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