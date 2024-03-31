DEM Partili Beştaş'tan İmamoğlu'na seçim ayarı: Oylar benim demesin!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti.

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş da İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'na mesaj gönderen Beştaş, ''İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi.' ifadelerini kullandı.