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02 Nisan 2024 Salı 14:53:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 14:53:00

DEM Partili başkandan hadsiz sözler: Dersim Kürdistan'dır

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DEM Parti'den Tunceli Belediye Başkanı seçilen Cevdet Konak, skandal sözlere imza atarak büyük tepki çekti. Konak, "Dersim Kürdistan'dır, Kürdistan Dersim'dir" ifadesinde bulundu.

14-28 Mayıs seçimlerinde gizli ittifak ortağı Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yerel seçimlerde "Kent uzlaşısı" adı altında destek veren DEM Parti, Tunceli'de seçimleri kazandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin adayı Cevdet Konak, yüzde 40.22 oy olarak CHP'li Ali Mustafa Çelik'i geride bıraktı.

"DERSİM KÜRDİSTAN'DIR"

Seçimlerin ardından Cevdet Konak'ın sosyal medyada yer alan bir videosu ise büyük tepki çekti. Söz konusu görüntülerde Konak'ın "Dersim Kürdistan'dır, Kürdistan Dersim'dir" dediği görülüyor.

"KAYYUM BU YÜZDEN DOĞRUDUR"

Sosyal medya kullanıcıları, skandal bir şekilde "Kürdistan" ifadelerini kullanan DEM Partili Cevdet Konak'a deyim yerinde ise ateş püskürdü. Bazı vatandaşlar "Kayyum bu yüzden doğrudur", "Adalet karşısında hesap vermeli" yorumunu yaptı.

Etiketler : chp dem parti kent uzlaşısı seçim cevdet konak tunceli
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