DEM Partili Bakırhan'ın SİHA hazımsızlığı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'ları hedef aldı. Özellikle sınır ötesi operasyonlarda ve terörle mücadele etkin bir şekilde kullanılan, bölücü terör örgütlerinin sözde sorumlularının etkisiz hale getirilmesinde önemli bir yere sahip olan SİHA'ları hedef alan DEM Partili Bakırhan, "Tanka topa para var, İHA'lara SİHA'lara var, Rojava'da halkın üzerine yağan bombaya para var ama emekliye para yok." dedi. Bitlis'te partisinin düzenlediği Halk Buluşması etkinliğine katıldı. Gündemine SİHA'ları alan Bakırhan, "Bu ülkenin İHA'lara, SİHA'lara ihtiyacı yok." ifadelerini kullandı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bitlis ve Muş'ta partisinin düzenlediği Halk Buluşması etkinliklerine katıldı.
Seçim çalışmaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Bakırhan, beraberindeki partililerle Seçim Koordinasyon Merkezi'ne kadar yürüdü.
Burada toplanan kalabalığa seslenen Bakırhan, SİHA'ları hedef alan bir konuşma yaptı.
"BU ÜLKENİN SİHA'LARA İHTİYACI YOK"
DEM Partili Tuncer Bakırhan konuşmasında, "Bu ülkenin İHA'lara, SİHA'lara ihtiyacı yok." ifadelerini kullandı.
Bakırhan, yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi:
"Tanka topa para var, İHA'lara SİHA'lara var, Rojava'da halkın üzerine yağan bombaya para var ama emekliye para yok. Bu halkın tanka-topa ihtiyacı yok, onurlu bir iş, aş ve onurlu bir barışa ihtiyacı var."
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