CHP ile DEM Parti yerel seçimler öncesi Kandil'in talimatıyla "Kent uzlaşısı" adı altında ittifak kurdu. Terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti kurulan ittifakın ardından seçim çalışmalarına hız verdi. Diyarbakır'da program düzenleyen DEM Partililerin mitingi yine bir terör propagandasına sahne oldu.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI!

Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulundu. "Tecrit kaldırılsın" diyen Hatimoğlulları, "Sayın Öcalan özgürlüğüne derhal kavuşmalıdır" dedi.

PKK'NIN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI

Öldürülen terör örgütü üyelerinin de arkadaşları olduğunu dile getiren Hatimoğlulları, "Bizler Sevelerin, Pakizelerin, Sakinelerin arkadaşıyız." ifadelerini kullandı.

"KENT UZLAŞISI" ADI ALTINDA CHP-DEM İTTİFAKI

Ana muhalefet partisi CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adı altında kurduğu ittifak sonrası Esenyurt adayını değiştirme kararı almıştı. CHP'nin yeni adayı sözde "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer olmuştu. PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti.

PARTİ BİNASI DEĞİL TERÖR KARARGAHI!

Geçtiğimiz günlerde DEM Parti'nin Esenyurt binasına operasyon düzenlenmişti. Yapılan aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirilmişti.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A SELAM

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın geçtiğimiz aylarda, partisinin Kadın Meclisi toplantısında yaptığı konuşma terör örgütü ile ortaklığını bir kez daha kanıtlamıştı. Hatimoğulları, kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam yollamış ve, "Sayın Öcalan için hapishanelerde açlık grevleri devam ediyor. Onların başlatmış olduğu onurlu nöbeti selamlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI: ALÇAK İFTİRA

HDP'li Tülay Hatimoğulları Oruç, TBMM'de yaptığı bir konuşmasında da skandal ifadeler kullanmıştı. Türkiye'nin sınır ötesinde terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlardan rahatsız olan HDP'li Oruç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Sivilleri öldürüp, hastaneleri bombaladığını" öne sürmüştü.