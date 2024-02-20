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20 Şubat 2024 Salı 19:12:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 19:12:00

DEM Parti'de İstanbul'da seçime giriyor

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DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda evrakların Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yetiştirilemediği iddia edildi. İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "DEM Parti seçime girebiliyor, DEM Parti'nin başvurusu 16.55'te alındı, 17.14'te işlemler tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

YSK tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına iletti.

Partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadeleri kullanıldı.

İL SEÇİM KURULU'NDAN AÇIKLAMA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) başvurusuyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı sayısı 52'ye ulaştı.

İstanbul İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, kentte daha önce 21 siyasi parti ve 30 bağımsız isim 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

DEM Parti'nin başvurusuyla birlikte aday sayısı 52'ye yükseldi.

İl Seçim Kurulunca hazırlanan aday teslim tutanağında, DEM Partisi adına İdil Uğurlu'nun bugün saat 16.55'te başvuruda bulunduğu belirtildi.

Söz konusu tutanakta, başvuruya ilişkin incelemenin saat 17.14'te tamamlandığı kaydedildi.

Etiketler : dem parti istanbul aday
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