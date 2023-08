İstanbul'da sahte plakalı ve siren tertibatlı araçla kaçırılan Kübra Z'nin yaşadığı dehşet soruşturmasında yeni bilgilere ulaşıldı.

31 Temmuz Pazartesi gecesi saat 04.00'te Bahçelievler'den kaçırılan Kübra Z. cep telefonunun elinden alındığını, cüzdanında bulunan 7 bin lirasının yağmalandığını, bir süre sonra motosikletle kendilerini izleyen 3 kişiden Gizem Karamelek'in araca bindiğini, araçta saçlarının kesildiğini ve darp edildiğini ifade etmişti.Kübra Z, Çatalca'nın İncegiz Mahallesi'ndeki 2 katlı kiralık prefabrik bir villaya götürüldüğünü, kendisine zorla uyuşturucu kullandırıldığını, 4 kişinin cinsel saldırısına maruz kaldığını, darp edildiğini, cep telefonu kamerasıyla videoya alındığını, olayın ise aralarında husumet bulunan moda yarışmacısı sosyal medya fenomeni olan Gizem Karamelek'in azmettirmesiyle gerçekleştiğini iddia etmişti.

"TECAVÜZ TALİMATI VERDİ" İDDİASI...

Sabah'ta yer alan habere göre Olayın, Gizem Karamelek'in erkek arkadaşını kendisinden kıskanması sonucu intikam almak için diğer kişileri azmettirmesiyle gerçekleştirildiğini ifade eden Kübra Z'nin ifadesindeki ayrıntı adeta kan dondurdu. Kübra Z, zorla villaya götürüldüğünde Gizem Karamelek'in yanındaki kişilere "Keyfinize bakın" diyerek tecavüz talimatı verdiğini öne sürdü.

İddiaya göre Kübra Z, ifadesinde Ahmet Salih Çalışkan (21), Eyüp Can Asma (21), Ali Can Çalışkan (21) ve İhsan Ç. adlı 4 kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin operasyonuyla yakalanan İhsan Ç. dışındaki tüm şüpheliler yakalandı. Gizem Karamelek'in kardeşi Umut Can Karamelek de gözaltına alındı. İhsan Ç'yi yakalamaya yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Gizem Karamelek ifadesinde; "Kimseye tecavüz etmeleri için talimat vermedim ve "Keyfinize bakın" şeklinde söylemlerde bulunmadım. Herhangi bir suç örgütüyle veya liderleriyle hareket etmiyorum. Bu olay dosyada ismi geçen Halil A'nın beni düşürmeye çalışmasıdır. Olayın nedeninin, tam lakaplarını bilmediğim ve TikTok'ta videolarını izlediğim çizgi film kahramanlarının adlarını almış (Daltonlar) grupla aralarındaki savaşa beni dahil etme çabası olduğunu düşünüyorum" dedi.

"BANA 15 GÜNLÜK KİRALIK VİLLA LAZIM"

31 Temmuz Pazartesi gecesi saat 04.31'de Kübra Z, Gizem Karamelek'in ve kardeşi Umut Can Karamelek'in cep telefonları Bahçelievler'de, sabaha karşı 05.00 sıralarında ise villanın bulunduğu Çatalca İncegiz Mahallesi'nde sinyal verdiği tespit edilmiş, Gizem Karamelek, bu tespitlere rağmen "Son bir hafta içerisinde Çatalca'ya hiç gitmedim. Hatların nasıl müşterek baz verdiğiyle ilgili bilgim yoktur" demişti.

Gizem Karamelek'e sorgusunda 25 Haziran 2023 tarihinde saat 15.22'de Kerim adlı kişiyle yaptığı telefon görüşmesi de soruldu. O görüşmede "Bana Silivri veya Çatalca'da 15 günlüğüne kiralık villa lazım. Var mı tanıdığın?" diye soran Karamelek önce Videt adlı arkadaşı ile ardından onun nişanlısı olan Kerim adlı kişiyle konuştuğunu kabul etti fakat "Bahsi geçen arkadaşlarım Silivri'de ikamet ederler. Villayı, kişisel Instagram hesabım üzerinden çekip yayınladığım makyaj videolarımı çekmek için kiralamak istedim" dedi.

Sosyal medya fenomeni olan Gizem Karamelek'in, erkek arkadaşı ile görüşmeye çalışan Kübra Z'yi kıskançlık neticesinde cezalandırmak ve intikam almak istediği için olayın azmettiricisi olduğu iddia edilmişti. Kübra Z'yi tanımadığını, adını ilk defa duyduğunu, saçını kesmediğini, darp etmediğini ve kimseye de tecavüz etmeleri için talimat vermediğini belirten Gizem Karamelek'in Gürcistan'a kaçmak üzere işlemler yaptığına dair tespitlere ulaşılmış, Kübra Z'nin de Gürcistan'a kaçırılmak istendiği iddia edilmişti.

İddialara göre; Karamelek'in eski erkek arkadaşı Anıl Doğu A., 13 Şubat 2023'te İstanbul Başakşehir'e bağlı Bahçeşehir Gölet civarında tanımadığı kişiler tarafından darp edildi. İddialara göre Gizem Karamelek de bir süre sonra darp videosunu "Beni bir daha rahatsız edersen seni yakacağım" yazarak paylaştı.

"SENİ YAKACAĞIM" YAZARAK PAYLAŞTI

İddiaya göre; Anıl Doğu A. da kendisini çağıran Gizem Karamelek'in kendisine tuzak kurduğunu, erkek arkadaşlarına kendisini darp ettirdiğini iddia etti ve şikayetçi oldu. Gizem Karamalek olayla ilgili ifadesinde "Anıl Doğu A. benim 6-8 ay öncesine kadar erkek arkadaşımdı. Bahis ve kumar sitesi sahibiydi. Kokain kullanırdı. Bana da kullanmam yönünde baskı, fiziksel şiddete varan tepkilerde bulunuyordu. Bu şahıs beni Mina S. isimli kişiyle aldattı ve ben de kendisini terk ettim. Bu şahsın kim tarafından ve nerede darp edildiğini bilmiyorum.

Kimseye tuzak kurmadım ve kimseyi darp etmeleri adına göndermedim. Olayla ilgili bilgim yoktur" dedi. İfadesinin devamında ise "Bu şahsı darp eden kişilerin Serdar ve Can isimli kişiler olduğunu bilirim" diyerek çelişkiye düşen Karamelek ifadesinin devamında; "Bu şahsın darp edildiği görüntüleri "Çağrı" ismiyle tanıdığım Fatih S. adlı kişiye yakın bir kişi üç ay önce gönderdi. Ben de bu şahsın benimle ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlar, annemi ve beni telefonla rahatsız etmesinden ötürü söz konusu videoyu "Beni bir daha rahatsız edersen seni yakacağım" başlığı ile sosyal medya hesabımdan paylaştım. Daha sonra da sildim. Videoyu yayınlama nedenim beni yanındaki bir kız arkadaşıyla arayıp rahatsız etmesidir" dedi.

O ARAÇTA SAÇ ÖRNEKLERİ BULUNDU

Mağdur Kübra Z'nin "Villada Dehşet" olayından bir gün sonra tutuklanan kişiler arasındaki iki kişi tarafından Gürcistan'a kaçırılmak istendiği ve Çorum'da polisler tarafından durdurulan siren tertibatlı ve sahte plakalı araçta saç örnekleri bulunmuştu.

Gözaltına alınan ve tutuklanan Ahmet Salih Çalışkan ve Ali Can Çalışkan isimli 2 şüphelinin telefonlarında ise Kübra Z'nin darp edildiği görüntüler ele geçirilmişti. Araçta ve villadaki incelemelerde tutulan Olay Yeri İnceleme Raporları ve delillerin, Kübra Z'nin iddiaları ile uyumlu olduğu saptanmıştı.