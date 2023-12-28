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28 Aralık 2023 Perşembe 09:04:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 09:04:00

Değerli kağıtların 2024 yılı fiyatları belli oldu

Kaynak: AA

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Değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.

Noter kağıdı ve beyanname bedeli 87 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 174 lira, pasaport bedeli 790 lira, ikamet izni bedeli 565 lira oldu.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 130 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 260 lira ödenecek.

Aile cüzdanı bedeli 705 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 990 lira, motorlu araç tescil belgesi 885 lira, iş makinesi tescil belgesi 740 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 55 lira, mavi kart 130 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 565 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Etiketler : değerli kağıt kaçak içki operasyonu fiyat resmi gazete
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