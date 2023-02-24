Değerli eşyalar polis korumasında

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'da yıkılan binaların enkazında bulunan telefon, tablet ve bilgisayarlar, polis ekiplerince tutanakla alınıp özel depoda muhafaza ediliyor. İlgili savcılıkların koordinesinde yürütülen faaliyetlerde eşyaların nerede, nasıl, ne zaman bulunduğu kayıt altına alınıyor, sahiplerinin belirlenmesini sağlayacak detaylar toplanıyor. Telefon, tablet ve bilgisayarların ilerleyen süreçte Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılacak tespitle sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

