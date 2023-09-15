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15 Eylül 2023 Cuma 19:10:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 19:10:00

Defne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesinde bir hekimi darbederek yaralayan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesinde dün yaşanan, bir hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının zanlısı sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda tutuklandı. Yargıya güvenimiz tam. Sağlıkta şiddet olaylarının failleri, yaptığını, çıkarıldığı mahkemede eskisinden çok daha iyi anlıyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : fahrettin koca defne devlet hastanesi hekim şiddet
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