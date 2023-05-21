Defne Devlet Hastanesi hizmete açılıyor
Kaynak: AA
Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Hastane, hedeflendiği gibi 60 günde tamamlandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı yaşayan illerden Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi.
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılacağı törenle hizmete açılacak.
Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.
Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.
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