Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yapımı 60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaretinde vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi'nin yarından itibaren hasta kabulüne başlayacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Bir tanesi çıkmış, "3 ayda ne yapıyorsun?" diyor. Eğer sende yüz varsa, karakterin müsaitse gel, Defne Hastanesi'ni gör. Bizde, bunlar gibi akşam yalan, sabah yalan yok

Kendisi iş yapmaz, ama yapılan işi engellemek için her yola başvurur. Türk muhalefetinin hastalığı işte budur

Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Bu eser ve hizmetleri yaparken hiç kimsenin inancına, kökenine bakmadık

Deprem bölgesinde bize yüksek oy çıkmasını hazmedemeyenler, çadırların sularını bile kesmiş. Tüm hırslarını, tüm hınçlarını depremzedelerimize yönelttiler.

Önümüzdeki dönemde yeni eserlerle, yeni hizmetlerle sizlerle beraber olmayı sürdüreceğiz

Ayrıntılar geliyor...