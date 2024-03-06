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06 Mart 2024 Çarşamba 07:01:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 07:01:00

Dedektör Ares ve Lina'dan kaçış yok

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Arama bulma ve oyun oynama güdüsü gelişmiş köpekler arasından seçilen Belçika "Malinois" cinsi 8 yaşındaki "Ares" ve 7 yaşındaki "Lina", Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde göreve devam ediyor.

Uyuşturucu operasyonları ve yol kontrollerinde, ev, iş yeri ve araçlardaki aramalara katılan "Ares" Kırıkkale, Ağrı ve Çanakkale'deki görevlerinde 7 ton, "Lina" da yaklaşık 4 ton uyuşturucunun bulunmasına destek oldu.

Etiketler : dedektör ares köpek
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