Dedektör Ares ve Lina'dan kaçış yok

Uyuşturucu operasyonları ve yol kontrollerinde, ev, iş yeri ve araçlardaki aramalara katılan "Ares" Kırıkkale, Ağrı ve Çanakkale'deki görevlerinde 7 ton, "Lina" da yaklaşık 4 ton uyuşturucunun bulunmasına destek oldu.