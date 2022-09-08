DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Abu Zeyd kod adlı terörist yakalandı

Başkan Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nın DAEŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve DAEŞ'in en önemli üst düzey yöneticileri arasında bulunan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını ifade etti.

"BAĞDADİ VE KARDAŞ'TAN SONRA DAEŞ'İN EN ÖNEMLİ YÖNETİCİLERİNDEN"

Bu teröristin DAEŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki elebaşı Abdullah Kardaş'ın öldürülmesinden sonra örgüt içerisinde en önemli üst düzey yöneticilerden biri olduğu dikkat çekti.

