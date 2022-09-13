VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yüzyılın en büyük Sosyal Konut Projesi
"TOKİ dünyaya model oldu"
Başkan Erdoğan başvuru detaylarını açıkladı
Ronaldo'nun, Al Hilal'in 242 milyon avroluk teklifini reddettiği ileri sürüldü
MİT'ten Gara ve Kandil'de operasyon!
Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu!
İspanya'da ağustos enflasyonu yüzde 10,5 oldu
Almanya'da enflasyon, yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor
Kırgızistan, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 için üs kurdu
UNICEF: Sudan'da her 3 çocuktan biri okula gidemiyor
Akdeniz'de, NATO tatbikatı 'Dynamic Mariner/Mavi Balina' düzenleniyor
İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin İstanbul'da takip görüntüleri ortaya çıktı
Kadirov'dan zehir zemberek sözler
Trabzonspor Abdullah Avcı ile eski günlerini arıyor
'Taçsız Kral' Metin Oktay, vefatının 31. yılında anılıyor
"Küreselleşen dünyada diyalog ve iş birliği"
Güney Asya'da iklim değişikliği ve altyapı eksikliğinin bedeli taşkınlar
Antalya farklı mimarideki otelleriyle de turist çekiyor
İspanyol ressam Pablo Picasso, 50. ölüm yıl dönümünde ülkesinde törenle anıldı
Kimlikle seyahat edilebilen ülkeler hangileri?
Güzü bekleyen en güzel rotalar
Avrupa'nın rotası Türkiye! Turizmde kış sezonu yazı aratmayacak
Türkiye'den Avrupa'yı kıskandıracak doğalgaz hamlesi
13 Eylül 2022 Salı 13:44:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 13:44:00

DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin İstanbul'da takip görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığının düzenlediği operasyonla yakalanan "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı Sumaidai'nin peruk, güneş gözlüğü ve cerrahi maske takıp sokaklarda dolaştığı anlar görüntülerde yer aldı.

İstanbul'da yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin takip görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aslen Iraklı ve bir aşiretin önde gelenlerinden olan, terör örgütünde sözde kadılık, eğitmenlik ve adalet bakanlığı yaptığı belirlenen şüphelinin İstanbul'da izine ulaştıktan sonra teknik ve fiziki takibini sürdürdü.

Güvenlik kamerasına yansıyan takip görüntülerinde şüphelinin peruk, güneş gözlüğü ve cerrahi maske takıp sokaklarda dolaştığı, bir iş yerine girmek için beklerken arkasını kontrol ettiği ve kalabalık bir noktada yürüdüğü anlar yer aldı.

Verdiği sözde fetvalarla terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırılarda birçok masumun öldürülmesine neden olduğu tespit edilen Sumaidai'nin yakalanması için titiz bir çalışma yürütüldü. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yaklaşık 7 ay sonunda Sarıyer'de evinin adresini belirledi.

Burada teknik ve fiziki takibini sürdüren polisler, Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin sakalını kestiğini, peruk ve gözlük takıp kılık değiştirerek sokaklara çıktığını tespit edip çalışmalarını tamamladı. Şüpheli, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından ifadesi alınan şüpheli Sumaidai, 9 Eylül'de "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanmıştı.

BM Güvenlik Konseyi raporunda "DEAŞ yöneticisi" olduğu belirtilmişti

Yakalanan DEAŞ'lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin terör örgütünün yönetiminde yer aldığı, 11 Temmuz 2022'de yayımlanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi 30. Olağan Raporu'nda da geçiyordu.

Raporda, "3 Şubat'ta DEAŞ lideri Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi'nin Türkiye sınırına yakın Atmah'ta ABD öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü, 10 Mart'ta DEAŞ'ın al-Salbi'nin ölümünü ikrarla yerini Abul-Hassan al-Hashemi al-Qurashi'nin alacağını açıkladığı, Abu al-Hassan'ın gerçek kimliği henüz belirlenmemiş olmakla birlikte, üye devletler arasında bu kişinin yüksek ihtimalle Iraklı Bashar Khattap Ghazal Al-Sumaidai olabileceğinin değerlendirildiği" ifadelerine yer verilmişti.

Etiketler : terör örgütü DEAŞ Abul-Hassan al-Hashemi al Abdal-Rahman al-Salbi
Barınaktan klip çekimine

Barınaktan klip çekimine
Albüm 2023'te

Albüm 2023'te
‘El Turco' için Budapeşte'de

‘El Turco' için Budapeşte'de
Kıyafeti 1.5 milyon

Kıyafeti 1.5 milyon
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Ece'nin Bal'ı

Ece'nin Bal'ı
Evler ayrıldı

Evler ayrıldı
Stüdyoya kapandılar

Stüdyoya kapandılar
Manga konserinde Kenan sürprizi

Manga konserinde Kenan sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes