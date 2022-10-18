VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Astana'da ülkeler arasında derinleşen ikili ve çoklu ilişkiler
American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları başladı
Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerin değeri 5 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı
Avrupa Parlamentosu Frontex'in bütçesini onaylamadı
DEAŞ'ın "sözde kadısı"na 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Bakan Dönmez'den Bartın açıklaması
Sayın Kılıçdaroğlu, kayıp 8 saat boyunca neredeydiniz?
FETÖ'ye büyük operasyon! Bakan Soylu: Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 543 şüpheli gözaltına alındı
"Staj desteğini asgari ücret seviyesine çekiyoruz"
Memura fazla mesai ücreti ne kadar?
Arap ülkeleri tarafını seçti
Kalın'dan Batı'ya sert mesaj
KartalDernek Başkanı Kayacık, 'Zirve Kartal: Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi'ni değerlendirdi
Başkan Erdoğan'dan talimat! Geçici düzenleme kalıcı hale getirilecek
Kapadokya'da balon kazası!
Cumhurbaşkanlığı 3.Uluslararası Yat Yarışları İstanbul etabı 28-30 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek
Ege'de geri adım!
PKK'lı terörist "Kendal-Numan Amed" yakalandı
"Hem alçak hem de ahlaksız!"
Usta spiker Bülent Özveren hayatını kaybetti
Galatasaray Türkiye Kupası'nda sahne alıyor
Brent petrolün varil fiyatı 92,30 dolar
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Avustralyalı medya patronu Robert Murdoch, News Corp ve Fox News'i tekrar birleştirecek
18 Ekim 2022 Salı 15:52:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 15:52:00

DEAŞ'ın "sözde kadısı"na 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kaynak: AA

ABONE OL

Suriye'de biri asker 2 Türk'ün infaz emrini verdiği iddiasıyla yargılanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde kadısı, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Jamal Abdul Rahman Alwi, tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

Tanık A.C, sanığın Suriye'de çok meşhur olduğunu ifade ederek, DEAŞ'a katıldığını ve sözde kadı olduğunu belirtti.

Sanıkla aynı cezaevinde kaldıklarını aktaran A.C, "2 askerle ilgili bizzat hükmü verdiğini kendisi anlattı. Kendisini cezaevinden önce de tanıyordum. Kendisi de 3 oğlu da DEAŞ'taydı." dedi.

Sanık, tanığın Esed'in casusu olduğunu ve söylediklerinin yalan olduğunu öne sürdü.

Söz alan tanık A.C, sanığın DEAŞ'ın sözde emirine çok yakın biri olduğunu, zaman zaman herkesin kafir olduğunu ve öldürmek istediği yönünde ifadelerde bulunduğunu kaydetti.

Duruşma savcısı sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, tanığın yalan söylediğini öne sürerek, suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Yunus Emre Oral, müzakerenin ardından kararı açıkladı.

"Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen sanık, iki kişiyi öldürmek suçundan da 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016'da Suriye'de biri asker 2 Türk'ün şehit edilmesi olayına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan DEAŞ'ın sözde kadısı ve 2 Türk vatandaşının ölüm emrini verdiği iddia edilen sanık Jamal Abdul Rahman Alwi hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin 2013-2016 yılları arasında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer aldığı, örgüt içerisinde başta Azez ve Bab bölgeleri olmak üzere Suriye'de DEAŞ işgalinde bulunan bölgelerde yürütülen yargılama faaliyetlerinde ve sözde şer'i mahkemelerde sözde kadılık/savcılık görevini ifa ettiği, infaz kararları verdiği, bu kapsamda 2 Türk vatandaşı olmak üzere kişilerin hayatlarını kaybettikleri eylemlerin fermanını verdiği belirtilmişti.

Etiketler : 7. Ağır Ceza Mahkemesi Yunus Emre Oral Jamal Abdul Rahman Alwi
Sessiz kalmayacak

Sessiz kalmayacak
Final kararı

Final kararı
Cizre ve Harran çıkarması

Cizre ve Harran çıkarması
Unutulmaz performans

Unutulmaz performans
Halk galayı ‘Sevmedim Deme'di

Halk galayı ‘Sevmedim Deme'di
‘Vefa'ya devam

‘Vefa'ya devam
11 günde 33 bin kişiyle buluştu

11 günde 33 bin kişiyle buluştu
Gençlere akıl hocalığı yapıyor

Gençlere akıl hocalığı yapıyor
Hollywood isteği

Hollywood isteği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX