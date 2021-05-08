  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,2364
  • Euro
    10,0327
  • Altın
    484,7880
İstanbul
11 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DEAŞ'ın sözde bomba timi komutanı yakalandı
Kısıtlamada en kritik gün!
Türkiye'den dikkat çeken Mısır açıklaması: Bazılarını korkutuyor
İngiltere'den Türkiye'ye ayak oyunu
AK Parti son oy oranını açıkladı
Resmi Gazete'de yayımlandı Ücretsiz olacak
Dünyayı ayağa kaldıran olay! Vandal devlet
Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor
WhatsApp kararından vazgeçti!
Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama: Milli jet ses hızına ulaşacak
Bu yıl 3 kişi kutluyoruz
Ceylan'ın minisi!
Como Gölü'nde ayrılmadık pozu
Aslıhan 15 Temmuz filminde
Pınar ‘Hadise' yarattı
Instagram'ın bir amacı yok
Evde bilim kurgu çektiler
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 08 Mayıs
Karın ağrısı deyip geçmeyin! Kanser belirtisi olabilir
Sezaryenle doğan çocukta stres hormonu daha çok
Tablet ve telefonlar boyun kaslarını kısaltıyor
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan İsrail polisine tepki
AB'den Kovid-19 aşıları ile ilgili önemli açıklama
Kadir Gecesi bu sene 8 Mayıs Cumartesi akşamı idrak edilecek
08 Mayıs 2021 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 13:00:00

DEAŞ'ın sözde bomba timi komutanı yakalandı

ABONE OL

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu neticesinde aralarında DEAŞ'ın sözde bomba timi komutanının da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

MİT ve İstanbul Emniyeti, DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. DEAŞ'ın "Mudafa" ismi verilen hücre evlerinde sekiz şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında "DEAŞ'ın bomba timi komutanı" olduğu belirtilen Muhammet H.Al D. de yer aldığı kaydedildi.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul'da dün DEAŞ terör örgütüne yönelik 10 ilçede 15 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı. 8 şüpheliden 3'ünün örgütün içerisinde etkin faaliyetlerde bulunduğu ve çok sayıda eylemlere öncülük eden kişiler olduğu öğrenildi.

SÖZDE BOMBA TİMİ KOMUTANI YAKALANDI

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, Muhammed Hair El-D.'nin Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki bölgelerin bazı noktalarında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ve sivillere yönelik bombalı saldırıların sorumlusu olduğu ve örgüt elemanlarına bomba eğitimi veren sözde teğmen konumunda olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Abdülcabbar B. Ebu. Ş.'nin ise DEAŞ'ın çatışmalarda yaralanan örgüt mensuplarını tedavi ettiği ve Suriye'nin belirli noktalarına sağlık malzemesi temin eden kişi olduğu bildirildi.

Şüpheli Zekeriya K.'nın ise DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerini çatışma bölgelerinden sahte pasaportla yurtdışında güvenli bölgelere kaçmasını sağlayan ve pasaportlardan sorumu kişi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : terör örgütü deaş mit emniyet operasyon
Yorumların çok ucuz!

Yorumların çok ucuz!
Albay iliklerime kadar işledi

Albay iliklerime kadar işledi
8 yaşındaki sesi duygulandırdı

8 yaşındaki sesi duygulandırdı
36. yaşımda çocuklar gülsün

36. yaşımda çocuklar gülsün
Nişanlısı Burak için dua istedi

Nişanlısı Burak için dua istedi
Tek gerçek gözyaşı

Tek gerçek gözyaşı
Estetiğin abartısını itici buluyor

Estetiğin abartısını itici buluyor
Market-ev arasındayım!

Market-ev arasındayım!
İşte Melisa'nın gerçek aşkı

İşte Melisa'nın gerçek aşkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER