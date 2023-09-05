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05 Eylül 2023 Salı 12:06:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 12:06:00

DEAŞ'ın finans kaynağına darbe! İstanbul'da 5 ayrı operasyon

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, terör örgütlerinin finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslar ile örgüt adına illegal yayın yapan kitap evlerine, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan şahıslara finans sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik #İstanbul'da 5 ayrı ilçede operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ile 73.000 Amerikan Dolarına el konuldu.

Operasyonu düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum.

Etiketler : İstanbul terör operasyonu DEAŞ finans kaynakları 5 şüpheli yakalandı
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