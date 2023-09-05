DEAŞ'ın finans kaynağına darbe! İstanbul'da 5 ayrı operasyon
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, terör örgütlerinin finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;
DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslar ile örgüt adına illegal yayın yapan kitap evlerine, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan şahıslara finans sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik #İstanbul'da 5 ayrı ilçede operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ile 73.000 Amerikan Dolarına el konuldu.
Operasyonu düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum.
DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FİNANS KAYNAKLARINI ÇÖKERTMEYE KARARLIYIZ❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 5, 2023
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, terör örgütlerinin finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; #DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı... pic.twitter.com/GOujKiInDz
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