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25 Ocak 2024 Perşembe 08:14:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 08:14:00

DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-46 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-46 operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Türk milletinin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını kaydeden Yerlikaya, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle mücadeleye aralıksız devam edeceklerini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince düzenlenen operasyonlar kapsamında Sakarya'da 3, Ankara'da 3, Denizli'de 2, Gaziantep'te 2, Adana'da 4, Düzce'de 1, Yalova'da 1, Bursa'da 5, İstanbul'da ise 7 şüphelinin, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesinin ardından yakalandığı ve aramalarda çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğu bilgisini paylaştı.

Operasyon görüntülerini paylaşan ve operasyonlarda görevli ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya deaş terör örgütü operasyon
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