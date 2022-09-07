DEAŞ'a operasyon! Eylem hazırlığında yakalandılar

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07 Eylül 2022 Çarşamba 11:01:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 12:03:00

DEAŞ'a operasyon! Sözde yargı, istihbarat, eğitim, sosyal medya sorumluları yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yargı, istihbarat, eğitim ve sosyal medya sorumlularının eylem hazırlığındayken yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin Suriye Haseke El Kef Cezaevi'nden Cerablus'a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu "Rami Remo" kod adlı Ramo Muhammed El Hamed'in 31 Ağustos'ta eylem hazırlığındayken yakalandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"El Hamed'in ifadesi doğrultusunda Türkiye'de eylem yapma hazırlığında oldukları belirlenen DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu 'Ebu Resul' kod adlı İbrahim El Salih, sözde sosyal medya sorumlusu 'Ebu Eyup' kod adlı Husam Davud, sözde eğitim sorumlusu 'Ebu Abdurrahman El Şami' kod adlı Ahmed El Helo ve sözde örgüt imamı 'Ebu Reşid' kod adlı Kemi Aydan olmak üzere 4 DEAŞ mensubu Suriye'nin Cerablus bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandı."

Açıklamada, teröristlere yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 iş birlikçinin de gözaltına alındığı, operasyonlarda bir AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir şarjör ve 27 fişek ele geçirildiği kaydedildi.

OPERASYON HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR

31 Ağustos tarihinde yakalanan Ramo Muhammed El Hamed'in ifadesi doğrultusunda ise Türkiye'de sansasyonel eylem yapma hazırlığında olan;

-sözde istihbarat sorumlusu Ebu Resul kod adlı İbrahim El Salih,

-sözde sosyal medya sorumlusu Ebu Eyup kod adlı Husam Davud,

-sözde eğitim sorumlusu Ebu Abdurrahman El Şami kod adlı Ahmed El Helo,

-sözde örgüt imamı Ebu Reşid kod adlı Kemi Aydan olmak üzere 4 DEAŞ mensubu Suriye/Cerablus bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca teröristlere yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 işbirlikçi de gözaltına alındı. Söz konusu teröristler ile birlikte;

- (1) adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği,

-(1) adet şarjör ve (27) adet fişek ele geçirilmiştir.

Etiketler : PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü DEAŞ
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