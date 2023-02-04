DEAŞ operasyonu: Eylem talimatı veren 15 kişi tutuklandı

MİT ve emniyet tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'da İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem talimatı verildiği ileri sürülen 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.