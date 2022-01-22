PKK/YPG ile DEAŞ arasında çatışma

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22 Ocak 2022 Cumartesi 14:14:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 14:35:00

DEAŞ hapishane bastı! Çok sayıda PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Kaynak: TRT Haber

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Terör örgütü DEAŞ Suriye'nin Haseke şehrinde PKK/YPG'li teröristlerin kontrolündeki sözde cezaevine baskın düzenledi. İki taraftan onlarca teröristin öldüğü baskında, çok sayıda DEAŞ'lı terörist sözde cezaevinden kaçtı.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Haseke şehrinde DEAŞ'lı teröristler sözde cezaevi olarak kullanılan bir binaya baskın düzenledi.

Binada tutulan 5 bin DEAŞ'lı teröristi kurtarmak için yapılan baskında önce bomba yüklü bir araç infilak ettirildi, ardından da çatışma başladı. Yakınlardaki bir petrol şirketine ait tankerler de havaya uçuruldu.

Çatışmalar devam ediyor

Firar eden DEAŞ'lı teröristlerle PKK/YPG'li teröristler arasındaki çatışmalar Guveyran, El-Neşva ve Hoş El-Baar mahallerinde devam ediyor.

Özellikle sözde cezaevinin bulunduğu Guveyran mahallesinde DEAŞ'lı teröristlerin bazı evlere girerek içerideki sivilleri rehin aldıkları belirtiliyor.

Çatışmalar nedeniyle yüzlerce sivil bölgeyi terk ediyor.

Etiketler : pkk ypg çatışma terör örgütü terörist
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