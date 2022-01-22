PKK/YPG ile DEAŞ arasında çatışma

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Haseke şehrinde DEAŞ'lı teröristler sözde cezaevi olarak kullanılan bir binaya baskın düzenledi.

Binada tutulan 5 bin DEAŞ'lı teröristi kurtarmak için yapılan baskında önce bomba yüklü bir araç infilak ettirildi, ardından da çatışma başladı. Yakınlardaki bir petrol şirketine ait tankerler de havaya uçuruldu.

Çatışmalar devam ediyor

Firar eden DEAŞ'lı teröristlerle PKK/YPG'li teröristler arasındaki çatışmalar Guveyran, El-Neşva ve Hoş El-Baar mahallerinde devam ediyor.

Özellikle sözde cezaevinin bulunduğu Guveyran mahallesinde DEAŞ'lı teröristlerin bazı evlere girerek içerideki sivilleri rehin aldıkları belirtiliyor.

Çatışmalar nedeniyle yüzlerce sivil bölgeyi terk ediyor.