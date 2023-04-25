DBP'li Bayındır'dan küstah açıklama: Sayın Öcalan'ı özgürleştireceğiz

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25 Nisan 2023 Salı 10:30:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 10:30:00

DBP'li Bayındır'dan küstah açıklama: Bebek katili Öcalan'a özgürlük vaadi verdi

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7'li koalisyonun ortaklarından HDP'nin Hakkari mitinginde konuşan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, küstah açıklamalarda bulundu. Bayındır bebek katili Öcalan'ı özgürleştireceklerini söyledi.

7'li koalisyonun ortaklarından HDP'nin Hakkari'de gerçekleştirdiği mitingde sahneye çıkan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, skandal açıklamalara imza attı. Konuşmasında bebek katili terör örgütü elebaşı Öcalan'ı özgürleştirme vaadinde bulunan Bayındır'ın, ittifak vurgusu yaparak kullandığı "Dostarımızla başaracağız" ifadesi tepki çekti.

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine doğru ilerliyor. Aday çıkarmayarak cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin Hakkari mitinginde bir skandala imza atıldı.

SKANDAL SÖZLER

HDP, her fırsatta terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük naraları atarken sahneye çıkan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır bebek katili Öcalan'ı özgürleştireceklerini söyledi.

BEBEK KATİLİ ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADİ

Küstah açıklamalarına devam eden Bayındır şunları söyledi:

Bu seçim ve sizin duruşunuz öyle görünüyor ki iktidarın fermanını buradan yazacağız. Bu seçim haysiyet seçimidir. Halkımız kararını vermiştir. Biz bu seçimde AKP-MHP faşizmini yok edeceğiz ve Sayın Öcalan'ı özgürleştireceğiz.

İTTİFAK VURGUSU: DOSTLARIMIZLA BAŞARACAĞIZ

Bugün Kürtler yalnız değil, ittifak ve müttefikleriyle çok önemli bir yol alıyor. Biz dostlarımızla başaracağız.

Etiketler : HDP AKP-MHP Öcalan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
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