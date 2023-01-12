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12 Ocak 2023 Perşembe 07:42:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 07:42:00

Davutoğlu'ndan 6'lı masa açıklaması! "Sözümüzü dinlemezse kriz çıkar"

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6'lı masanın ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında "kukla cumhurbaşkanı" hevesini yineledi. Seçtikleri cumhurbaşkanı adayının sözlerini dinlemediği takdirde 'kriz' çıkacağını vurgulayan Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanının, bir konuda kendi kararını uygulayacağını söylemesi halinde kriz çıkacağını belirterek, "Çok açık söyleyeyim. O cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır." dedi.

Davutoğlu, Habertürk TV'nin canlı yayınında 6'lı masanın getirmeyi planladığı cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin konuştu.

"ÜLKE YENİDEN SEÇİME GİTMEK ZORUNDA KALIR"

"Bir cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim ve o cumhurbaşkanı yarın dedi ki ben kabul etmiyorum, sizin aldığınız oylar da düşüktü. Ben bu kararı veriyorum." değerlendirmesi üzerine görüşü sorulan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Dediği anda bir kriz çıkar. Çok açık söyleyeyim. O cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır."

BAKANLIK PAYLAŞIMI

Davutoğlu, 6'lı masadaki her partinin en az bir bakanlığı ve bir Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı alacağını açıkladı.

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Meclis'te 360'ın üzerine çıkmak için algoritmalar geliştireceğiz. Velev ki aynı oldu. Adalet nerede sağlanacak? Kaç milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak. Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık alınacak. Ama diyelim ki A partisi büyük çoğunluğa sahip 7-8 bakanlığı olacak."

Davutoğlu, bir başka soru üzerine, altılı masanın toplantılarında bakanların paylaşımının konuşulmadığını belirterek. "Ama altılı masada olanların hepsi bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık alacak en az." dedi.

Etiketler : Ahmet Davutoğlu 6'lı masa Meclis desteği
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