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Davutoğlu'ndan 'katkı sağlamadınız' sözlerine şaşırtan cevap: Aday olmasını sağladık
26 Mayıs 2023 Cuma 11:53:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 11:53:00

Davutoğlu'ndan 'katkı sağlamadınız' sözlerine şaşırtan cevap: Aday olmasını sağladık

Kaynak: aksam.com.tr

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CHP'ye oy katkısı yapamadığı eleştirilerine yanıt veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıyla savuşturdu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçimlerin ilk turunda Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı yenilgi üzerinden kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullandı. Cumhur İttifakı sandıktan büyük bir zaferle çıkarken, yüzde 49,52 oy alan Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 binden fazla fark attı. Hiçbir aday yüzde 50 + 1 oy şartını geçemeyince seçimler 28 Mayıs'taki ikinci tur kaldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçimlerin ilk turunda Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu'nun aldığı yenilgi üzerinden kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

AHMET DAVUTOĞLU'NDAN 'CHP'YE OY KATKISI YAPAMADINIZ' ELEŞTİRİLERİNE YANIT

CHP ile ortak liste yaparak girdikleri seçimde, oy katkısı yapamadığı eleştirilerine yanıt veren Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasına katkılarının olduğunu söyledi.

Davutoğlu, TV 5 canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bu meseleyi sadece milletvekili seçimi olarak görmeyin cumhurbaşkanlığı seçimi olarak görün. Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy farkını görün karşılaştırın." ifadelerini kullandı.

"BAŞARISIZLIĞI BİZE YIKMAK DOĞRU BİR ÜSLUP DEĞİL"

"Kılıçdaroğlu'nun aday olmasındaki katkımıza bakın." diyen Davutoğlu, "Başarısızlık olduğunda birine bunu hamletmek başarılı olduğuna üstüne almak doğru bir üslup değil." diye konuştu.

CHP LİSTELERİNDEN 9 MİLLETVEKİLİ ALDILAR

Gelecek Partisi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonucunda Meclis'e toplamda 9 milletvekili göndermeye hak kazandı.

Etiketler : chp gelecek partisi kemal kılıçdaroğlu ahmet davutoğlu
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