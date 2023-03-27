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27 Mart 2023 Pazartesi 08:19:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 08:19:00

Davutoğlu'ndan dikkat çeken 'CHP' sinyali!

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6'lı koalisyonun ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde CHP listesinden milletvekili adayı olabileceğinin sinyalini verdi.

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken 6'lı koalisyonun ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı programda, "Ben Altılı Masa'nın mümkün olduğu kadar topluca seçime girmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı. Seçimlerde CHP listesinden Milletvekili adayı olabileceğinin sinyalini verdi.

CHP LİSTESİNDEN ADAY OLMA SİNYALİ

Katıldığı programda konuşan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben 6'lı Masa'nın mümkün olduğu kadar topluca seçime girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı partiler farklı düşünüyor. Seçime girsek biz de ciddi oy alırız ama Gelecek Partisi'nin kaç milletvekili olduğundan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, DEVA'nın, İYİ Parti'nin, Saadet'in kaç milletvekili olduğundan daha çok topluca 360'ı geçmemiz lazım. "
Etiketler : 14 Mayıs seçimleri CHP Ahmet Davutoğlu Davutoğlu

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