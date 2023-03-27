"Ben 6'lı Masa'nın mümkün olduğu kadar topluca seçime girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı partiler farklı düşünüyor. Seçime girsek biz de ciddi oy alırız ama Gelecek Partisi'nin kaç milletvekili olduğundan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, DEVA'nın, İYİ Parti'nin, Saadet'in kaç milletvekili olduğundan daha çok topluca 360'ı geçmemiz lazım. "
Davutoğlu'ndan dikkat çeken 'CHP' sinyali!
6'lı koalisyonun ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde CHP listesinden milletvekili adayı olabileceğinin sinyalini verdi.
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken 6'lı koalisyonun ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı programda, "Ben Altılı Masa'nın mümkün olduğu kadar topluca seçime girmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı. Seçimlerde CHP listesinden Milletvekili adayı olabileceğinin sinyalini verdi.
CHP LİSTESİNDEN ADAY OLMA SİNYALİ
Katıldığı programda konuşan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:
- "Hudutlardan kaçak geçiş söz konusu olamaz"
- "Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları Moskova'da toplanabilir"
- Başkan Erdoğan afet bölgesine gidiyor
- Bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 13 mahallede devam edecek
- Türkiye'den İsrail'deki olaylara ilişkin dikkat çeken açıklama
- Depremzedeler konuştu: Zorlukları Başkan Erdoğan'la aşarız