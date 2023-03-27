Davutoğlu'ndan dikkat çeken 'CHP' sinyali!

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken 6'lı koalisyonun ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı programda, "Ben Altılı Masa'nın mümkün olduğu kadar topluca seçime girmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı. Seçimlerde CHP listesinden Milletvekili adayı olabileceğinin sinyalini verdi.

CHP LİSTESİNDEN ADAY OLMA SİNYALİ

Katıldığı programda konuşan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı: