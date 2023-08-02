Davutoğlu'na CHP tepkisi: Kimse başlarına silah dayamadı!
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyerek seçimden 2 ay sonra konuşmuştu. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç, "Kimse Sayın Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp da gelin buradan aday olun demedi." sözleriyle Davutoğlu'na tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarıyla mücadele ederken, bir yandan da aylarca aynı masaya oturduğu parti liderlerinin eleştirileriyle karşılaşıyor. Seçimden 2 ay sonra Medyascope'a konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Her şeyi denedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm. 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım' dedim" diye konuştu. Davutoğlu'na cevap veren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Kendi görüşü saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Sayın Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp da gelin buradan aday olun demedi. Seçimler gelecek yine. Tek başlarına girsinler boylarının ölçülerini alsınlar" dedi.
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