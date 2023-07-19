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19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:40:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:40:00

Davetsiz misafire isyan

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‘Camdaki Kız' dizisinde oynayan Enis Arıkan, Alaçatı'daki evine çat kapı gelen hayranlarına tepki gösterdi.

Yaz aylarını Alaçatı'da geçiren oyuncu Enis Arıkan, kendisiyle fotoğraf çektirmek için çat kapı evine gelen hayranlarına sosyal medyadan isyan etti.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Arıkan, "Lütfen Alaçatı'daki evime gelmeyin kardeşim. Gelip kapımı çalmayın. Çok ayıp bir şey bu tanımadığınız insanın kapısını çalıp 'Fotoğraf çektirmek çektirebilir miyiz?' diyemezsiniz. Ayıp ya! Tamam tatlıyız çok şekeriz. Evimde sizi istemiyorum. Neyim ben? Madame Tussaud Müzesi'ndeki balmumu heykel miyim de öyle ziyarete geliyorsunuz? Tanımadığım insanı sevmem, gelmeyin kapıma" dedi.

Ünlü oyuncunun bu videosuna destek mesajları yağdı. Sosyal medyada; 'Adam çok haklı', 'Ünlülerin derdi de bitmiyor' gibi yorumlar yapıldı.

Etiketler : Alaçatı Enis Arıkan Madame Tussaud Müzesi
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