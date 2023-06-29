Ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı.
Datça'daki orman yangını kontrol altında
Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Datça Mahallesi Kargı mevkisinde otluk ve makilik alanda yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Yangına havadan 6 uçak, 10 helikopterle karadan ise 50 arazöz ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.
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