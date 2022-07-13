Datça'da orman yangını: Havadan karadan müdahale ediliyor
Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına 7 uçak, 14 helikopterle havadan 75'i arazöz toplam 96 iş makinası ve 400 personelle karadan müdahale sürüyor.
Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor.
ASKERİ BİRLİKLER DE SAHAYA İNDİ
Söndürme çalışmalarına askeri birliklerle, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleriyle, bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.
ALEVLER SAHİLE İLERLİYOR: YOL KAPATILDI
Alevler sahile doğru ilerlerken, tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı.
DATÇA KAYMAKAMI'NDAN YANGIN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Datça Kaymakamı Mesut Çoban, "Yangın yerleşim alanlarını tehdit etmiyor. Ancak bölgede yoğun bir duman oluştu." açıklamasında bulundu.
Bölgede rüzgarın etkili olduğunu aktaran Çoban, ekiplerin alevleri kısa sürede kontrol altına almasını temenni ettiklerini dile getirdi.
MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Muğla Valiliğinden Datça ilçesinde çıkan orman yangını ile yapılan açıklamada alevlerin kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.
BAKAN KRİŞCİ BÖLGEYE GİDİYOR
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da meydana gelen orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
Bakan Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan müdahalelerin devam ettiğini bildirdi.
Kirişci, sosyal medya hesabından Datça'daki orman yangınını söndürme çalışmalarıyla ilgili "Muğla Datça'da devam eden orman yangınına ekiplerimizin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Son ateş sönene kadar mücadelemiz devam edecek" açıklamasını yaptı.
'400 PERSONELİMİZLE YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Datça, Mesudiye'de 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi 12.35'de yaptık. 7 uçak, 14 helikopter, 75'i arazöz toplam 96 iş makinası, 400 personelimizle yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Orman kahramanları yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyor" dedi.
#Datça #Mesudiye'de 12:21'de çıkan #orman yangınına ilk müdahaleyi 12:35'de yaptık.— Dr. Veysel Tiryaki (@DrVeyselTiryaki) July 13, 2022
7 uçak, 14 helikopter, 75'i arazöz toplam 96 iş makinası, 400 personelimizle #yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz.#OrmanınKahramanları yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyor pic.twitter.com/EWM1qQhQRC
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