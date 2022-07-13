Datça'da orman yangını

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13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:48:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:50:00

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına 5 uçak, 9 helikopterle havadan 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda itfaiyeci ve orman işçisiyle karadan müdahale sürüyor.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, yangına kısa sürede müdahale edildiğini söyledi.

Ekiplerin özellikle havadan yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Çoban, "Yangın yerleşim alanlarını tehdit etmiyor. Ancak bölgede yoğun bir duman oluştu." dedi.

Bölgede rüzgarın etkili olduğunu aktaran Çoban, ekiplerin alevleri kısa sürede kontrol altına almasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Etiketler : Kocadağ mevkisi Alevler rüzgarı YANGIN DATÇA
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