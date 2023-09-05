VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'dan Nijer'deki askerler için flaş karar
İstanbullunun çilesi bitmiyor: Arızalanan metrobüs nedeniyle vatandaşlar yolda kaldı
Borsa İstanbul'dan rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı
Datça açıklarında Yunanistan'ın ittiği 39 göçmen kurtarıldı
Macron'un işi zorlaşıyor: Fransızların Marine Le Pen'e güveni arttı
Fenerbahçe açıkladı: UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu
05 Eylül 2023 Salı 18:19:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 18:19:00

Datça açıklarında Yunanistan'ın ittiği 39 göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : Sahil Güvenlik Komutanlığı yunanistan göçmen muğla
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Bir dizi operasyon

Bir dizi operasyon
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Kısmi felç geçirdi

Kısmi felç geçirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX