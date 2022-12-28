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28 Aralık 2022 Çarşamba 10:21:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 10:21:00

Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.51'de meydana gelen depremin, Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 212 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntının, deniz yüzeyinden yaklaşık 50 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Etiketler : muğla datça deprem sarsıntı
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