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27 Şubat 2023 Pazartesi 21:12:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 21:12:00

DASK'tan deprem bölgesi için "avans ödemesi" hizmeti

Kaynak: AA

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DASK'ta bir ilk olarak, hasar ihbarından inceleme sürecinin tamamlanmasına kadar olan süreçte sigortalılara avans ödemesi alma imkanı sağlanıyor.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan (DASK) yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından, hasar ödemelerinin çok hızlı yapılabilmesi için, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarda sigortalıların ihbarını dahi beklemeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmi hasar tespitleri tamamlanmış konutların listelerinden hasar dosyaları resen açılarak ödemeler gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, yaşanan depremlerin ardından DASK, kuruluşundan bu yana ödediği tazminat tutarına 20 gün içinde ulaştı.

"DEPREMİN ÜZERİNDEN HENÜZ 24 SAAT GEÇMEDEN DE İLK HASAR ÖDEMEMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Teknik İşleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, depremin ilk gününden bu yana vatandaşların yanında olmak amacıyla hızla ve büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Türk Reasürans olarak, DASK için bu zamana kadar tüm çalışmalarımızın temeline deprem sonrası planlarımızı koyarak hareket ettik." ifadesini kullandı.

Bu çalışmaların, deprem sonrası süreçteki operasyonel ve finansal faydalarının önemine dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş depremlerinin ardından, deprem sonrası için yürüttüğümüz hazırlık çalışmaları sayesinde, depremin ardından hızla çalışmalarımıza başladık ve depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden de ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik. Yenilenen teknolojik altyapımız, beklediğimiz performansta, sorunsuz ve kusursuz hizmet sunmamıza imkan sağlıyor. Alo DASK 125, e-Devlet ve web sitemiz aracılığı ile kesintisiz şekilde hasar ihbarı alabiliyoruz. Hatta bu süreçte hasar ödemelerinin çok hızlı yapılabilmesi için, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarda sigortalıların ihbarını dahi beklemeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmi hasar tespitleri tamamlanmış konutların listelerinden hasar dosyaları resen açılarak en hızlı şekilde ödemelerimizi gerçekleştiriyoruz."

AVANS ÖDEME DÖNEMİ BAŞLIYOR

Selva Eren, Hasar ödeme süreçlerinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalara öncelik verilerek ödemelerin devam ettiğini, eksper görevlendirmelerinin diğer binalar için yapıldığını belirterek, bugün Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından konuyla ilgili yayımlanan genelgede detayları aktarıldığı üzere hasar ihbarlarını yapan sigortalılara yönelik yeni bir çalışma başlattıklarını ve sigortalıların bugün itibarıyla DASK web sitesi üzerinden avans ödemesi talep edebileceğini bildirdi.

Eren, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğimiz gibi bu süreçte en temel amacımız bölgedeki tüm sigortalılarımıza en hızlı şekilde fayda sağlamak. Yıkık ve acil yıkılacak binalara öncelik vererek yürüttüğümüz ödeme süreçlerimizde, ağır ve orta hasarlı binalarda açılmış hasar dosyaları için sigortalılarımız DASK'tan avans ödeme talebinde bulunabilecek. Bu kapsamda yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar için sigorta bedelinin yüzde 20'si, orta hasarlı binalar için ise sigorta bedelinin yüzde 10'u sigortalılarımıza avans olarak ödenecek. Amacımız hasar ihbarından hasar inceleme sürecinin tamamlanmasına kadar olan süreçte vatandaşlarımıza maddi güvence sağlayarak yaralarını sarmaya ilk andan itibaren destek olmak."

DASK'IN HASAR ÖDEMESİ 1,1 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Türk Reasürans Genel Müdürü Eren, depremlerin hemen ardından ödemeler için çalışmaları başlattıklarını ifade ederek, depremlerin ardından henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesini gerçekleştirdiklerini ve ödemelerin hızla devam ettiğini belirtti.

Bugün itibarıyla kendilerine iletilen 295 bin hasar ihbarı bulunduğunu aktaran Eren, "Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz tazminat ödeme tutarı ise 1 milyar 120 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Neredeyse DASK'ın 23 yılda toplam ödediği tazminat tutarını, 20 gün içinde sigortalılarımıza ödemiş olmak ve sigortalılarımızın yaralarını sarmalarına bir nebze de olsa fayda sağlamak bizler için çok kıymetli. Ödemelerimizin daha da hızlı gerçekleştirilmesi adına birçok önlem aldık ve ivedilikle hayata geçiriyoruz. Hasar ödeme hız ve tutarımız her geçen gün artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : dask Doğal Afet sigorta

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