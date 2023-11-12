Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Şunu bil gidicisin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Darülaceze bizim için gurur vesilesidir

Biz Rabbimizden başka hiçbir güce tapmayız, tapmadık, tapmayacağız. Zira bizde kula kulluk yok, sadece Allah'a kulluk var. Medeniyet müktesebatımız da bunu gerektiriyor

Hiçbir ayrım yapmadan, tüm vatandaşlarımıza aşk ile hizmet götürdük. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurduk. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara milletimizin iyilik elini uzattık

Milletimizin takdiriyle 2002'de Türkiye'yi yönetme görevini devraldığımızda kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin sayısı 21'di. Bugün 107

Türkiye, sosyal güvenlik şemsiyesinin kuşatıcılığı bakımından dünyanın en ileri ülkelerinden birisidir. İnşallah bundan sonra da kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz.

Biz siyasi hayatları boyunca halka tepeden bakanlardan olmadık.

Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

Gazze'deki katliama en güçlü tepkiyi verirken yine insani açıdan konuya yaklaşıyoruz.

Bütün mesele İslam dünyasının birliğidir, beraberliğidir, dayanışmasıdır. Ama Türkiye'nin birliği, beraberliği ve dayanışması hepsinden ötedir.

Ayrıntılar geliyor...