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20 Kasım 2023 Pazartesi 06:56:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 06:56:00

Darülaceze evi oldu

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81 yaşındaki Cavide Zerey tüm mal varlığını Darülaceze'ye bağışlayıp orada yaşamaya başladı.

Emekli avukat 81 yaşındaki Cavide Zerey 8 yıl önce tüm mal varlığını Darülaceze'ye bağışlayıp orada yaşamaya başladı. 'Yalnızlığı sevmiyorum' diyen Cavide Nine, şimdi arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirmenin keyfini yaşıyor.

EN BÜYÜK YOKLUK İNSAN EKSİKLİĞİ

İstanbul'da 1972'de Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 25 yıl avukatlık yapan 81 yaşındaki Cavide Zerey 8 yıl önce tüm mal varlığını Darülaceze'ye bağışladı. Meslek aşkından ötürü hiç evlenmeyen bu nedenle de emekliliğinde yalnız kaldığını dile getiren Cavide Nine çareyi Darülaceze'ye yerleşmekte buldu. Hayattaki en büyük yokluğun insan eksikliği olduğunu vurgulayan Zerey, 5 kardeşinden sadece birisinin hayatta olduğunu, vefat eden 4 kardeşinin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

GÜNLERİ BÜYÜK KEYİF İÇİNDE GEÇİYOR

Yalnızlığı sevmediği için Darülaceze'de yaşamayı tercih ettiğini dile getiren Cavide Nine, "Bütün mal varlığımı Darülaceze'ye bağışladım, o günden sonra burada kalmaya başladım. Çok mutluyum ve 8 yıldır burada yaşıyorum. Hiç yalnızlık hissetmiyorum, birçok arkadaşım var. Bol bol ibadet ediyorum, huzurlu bir şekilde yaşıyorum. Sürekli Kur'an-ı Kerim okuyorum" diye konuştu. Yaşlı kadın "Hayat çok çabuk geçiyor her anın kıymetini bilin, dolu dolu yaşayın" diye de uyardı.

Etiketler : darülaceze emekli bağış
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