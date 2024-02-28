Bugün 28 Şubat...Türkiye siyasal tarihi açısından büyük bir kırılımın yıl dönümü.

Tarihler 28 Şubat 1997'yi gösterdiğinde demokrasi tarihine kara bir leke çalındı.

Merhum Necmettin Erbakan'ın Başbakan, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev aldığı hükümet, "rejimi tehdit ettiği" iddiasıyla tartışmaların odağı oldu.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, peşini bırakmadı

Peki bu kara lekenin üzerinden sadece 27 yıl geçmişken, bir halkı yok sayan ve bunun bin yıl süreceğini söyleyen darbeci paşalar şimdi nerede.

2002'de iktidara gelen AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan, bu tarihi lekenin peşini bırakmadı.

Açılan davalarla darbeye karışan askerler tek tek yargılandı ve caza aldı. İşte o paşalar ve şu anki durumları:

DÖNEMİN DARBECİ PAŞALARI ŞİMDİ NEREDE?

Dönemin Genel Kurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı. 28 Şubat soruşturması kapsamında 3 Ocak 2013 tarihinde Fenerbahçe Orduevi'nde gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanan Karadayı serbest bırakıldı. 13 Nisan 2018'de, "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

HAKKI KARADAYI 2020'DE ÖLDÜ

Duruşmalardaki tutum ve davranışları gözetilerek, cezada indirim yapıldı ve cezası müebbet hapis cezasına çevrildi. Yaşı ve sağlık sorunları gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

26 Mayıs 2020'de çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldü.

ÇEVİK BİR, SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE 2022'DE TAHLİYE OLDU

Dönemin Genel Kurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, 12 Nisan 2012 tarihinde 28 Şubat darbe soruşturması kapsamında göz altına alındı. 15 Nisan 2012'de tutuklandı. Demans hastası olan Bir'in 1 Ağustos 2022 tarihinde infazı 1 yıl ertelendi ve cezaevinden tahliye edildi. Bir, ailesiyle birlikte yaşıyor.

ÇETİN DOĞAN, BUCA CEZAEVİ'NDE YATIYOR

Dönemin Genel Kurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan'ın, 9 Temmuz 2021 tarihinde hakkındaki müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. 19 Ağustos 2021 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğan, halihazırda Buca Cezaevi'nde cezasını çekmeye devam ediyor.

FEVZİ TÜRKERİ VE HİKMET KÖKSAL CEZAEVİNDE

Dönemin Genel Kurmay İstihbarat Başkanı Fevzi Türkeri, 2013 yılında başlatılan 28 Şubat Davası'yla yargılandı.

Türkeri, 13 Nisan 2018'de müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 9 Temmuz 2021'de Yargıtay, müebbet hapis cezasını onadı. Türkeri, Mamak Askeri Cezaevi'ne cezasını çekiyor.

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal, 28 Şubat soruşturmasında göz altına alınarak tutuklandı. Eylül 2013 tarihinde mahkeme tarafından tahliye edilip, tutuksuz yargılanmasına karar verildi. 25 Şubat 2020 tarihinde, kalp yetmezliği nedeniyle 88 yaşında İstanbul'da öldü.

EROL ÖZKASNAK'IN SAĞLIK SORUNLARI BAHANESİ KABUL EDİLMEDİ

Dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, 28 Şubat Davası kapsamında tutuklandı. 19 Aralık 2013'te tahliye edildi. 13 Nisan 2018'de müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 9 Temmuz 2021'de Yargıtay, Özkasnak'a verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Cezaevine giren Özkasnak'ın, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden çıkartılması için başvuru yaptı.

Konuya ilişkin başlatılan çalışmada hazırlanan raporda, Özkasnak'ın cezaevinde kalmasına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığı belirtildi ve cezaevinde kalmaya devam etmesine karar verildi.

MÜEBBET ALAN PAŞALAR

Ordunun ana kademesi dışında, 28 Şubat davasında müebbet ceza alan diğer askerler ise şu şekilde:

Ahmet Çörekçi

Aydan Erol

Cevat Temel Özkaynak

Çetin Dizdar

Çetin Saner

Erdoğan Öznal

Halil Kemal Gürüz

Hayri Bülent Alpkaya

İdris Koralp

İlhan Kılıç

Kenan Deniz

Muhittin Erdal Şenel

Vural Avar

Yıldırım Türkeri