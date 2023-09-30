Darbe destekçisi Bolton yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: "Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı güçlendirelim"

Darbe destekçisi John Bolton yine skandal ifadeleriyle gündeme geldi. Bolton, "Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı güçlendirelim." dedi.

Sık sık Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhinde sözleriyle gündeme gelen Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bir skandala daha imza attı.

Geçmişte başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olduğunu itiraf eden Bolton, Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı. ABD'nin Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yeteri kadar baskı yapmadığını savunan Bolton, "Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Bolton, ABD'nin Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yeterince baskı yapmadığını iddia ederek, "Hâlâ yapacak çok işimiz var." dedi.

'YETERİNCE BASKI YAPMADIK'

Yunan gazetesi Kathimerini'ye konuşan Bolton, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda sorun çıkardığını öne sürdü. ABD'nin Türkiye'ye yeteri kadar baskı yapmadığını iddia eden Bolton, bu nedenle Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığın süreceğini iddia etti.

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