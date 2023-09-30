Yunanistan'ın yalnızca Karadeniz için değil Akdeniz için de büyük bir role sahip olduğunu iddia eden Bolton "Artık Orta Doğu'da ve Afrika'da Avrupa'yı çok etkileyecek gelişmeler görüyoruz. Bir Akdeniz ülkesi olarak Yunanistan'ın konumu kesinlikle kritik olacak. Bu nedenle, eğer hükümet tarafından kabul edilebilirse, ABD'nin daha kapsamlı bir askeri varlığını ve Yunanistan ile işbirliğini tercih ederim." dedi.
Darbe destekçisi Bolton yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: "Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı güçlendirelim"
Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı ve darbe destekçisi John Bolton, Türkiye'ye yönelik düşmanca tavrını sürdürüyor. Başkan Erdoğan'a karşı küstahça sözler sarf eden ABD'li Bolton, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı güçlendirilmesi gerektiğini savundu. Bolton, "ABD'nin daha kapsamlı bir askeri varlığını ve Yunanistan ile işbirliğini tercih ederim." dedi.
Darbe destekçisi John Bolton yine skandal ifadeleriyle gündeme geldi. Bolton, "Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı güçlendirelim." dedi.
Sık sık Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhinde sözleriyle gündeme gelen Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bir skandala daha imza attı.
Geçmişte başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olduğunu itiraf eden Bolton, Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı. ABD'nin Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yeteri kadar baskı yapmadığını savunan Bolton, "Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.
Bolton, ABD'nin Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yeterince baskı yapmadığını iddia ederek, "Hâlâ yapacak çok işimiz var." dedi.
'YETERİNCE BASKI YAPMADIK'
Yunan gazetesi Kathimerini'ye konuşan Bolton, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda sorun çıkardığını öne sürdü. ABD'nin Türkiye'ye yeteri kadar baskı yapmadığını iddia eden Bolton, bu nedenle Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığın süreceğini iddia etti.
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