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22 Nisan 2024 Pazartesi 14:54:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 14:54:00

Danıştay Başkanlığı seçimi 24 Nisan'da yapılacak

Kaynak: AA

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Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 24 Nisan saat 14.00'te başkanlık seçimi yapılacak.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilmişti. Görev süresinin 7 Mayıs'ta dolacak olması nedeniyle de mevzuat gereği seçim süreci yarın başlıyor.

Bu kapsamda, Danıştay Genel Kurulu'nda, 24 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te başkanlık seçimi yapılacak.

Seçimde, Danıştayın 116 üyesi sandık başına gidecek ve Yüksek Mahkemenin 4 yıl görev yapacak Başkanını belirleyecek.

Danıştay üyelerinin her birinin aday olabileceği seçimde, adayların, üyelerin salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekecek.

Seçimde, mevcut Başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan'ın adaylar arasında olduğu öğrenildi.

Etiketler : danıştay başkanlık 24 nisan seçim
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