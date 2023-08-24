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24 Ağustos 2023 Perşembe 16:49:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 16:49:00

Kur'an'a saldırılara ilişkin Danimarka'ya tepki: Ankara Maslahatgüzarı 5. kez Dışişleri'ne çağrıldı

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Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı beşinci kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile Kopenhag'taki bazı Müslüman ülkelerin büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Age Sandal Möller, 5'inci kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Maslahatgüzar, Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemleri nedeniyle 18 Ağustos, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos'ta Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Möller beşinci kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika adlı kişi İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yine polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemişti.

Etiketler : danimarka Kur'an-ı kerim dışişleri
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