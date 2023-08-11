VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Myanmar'ı vuran muson yağmurları nedeniyle 60 bin kişi yerinden oldu
Kamuran Akbay: Konut almak isteyen dar gelirli vatandaşlarımızın gözü toplu konut projelerinde
KKTC'de kabinede değişikliğe gidilerek 4 yeni bakan atandı
Emine Erdoğan: Biz korudukça deniz kaplumbağaları yaşamaya devam edecek
Borsa'dan yeni rekor: En yüksek günlük kapanışı gerçekleştirdi
Emine Erdoğan: Biz korudukça deniz kaplumbağaları yaşamaya devam edecek
11 Ağustos 2023 Cuma 18:27:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 18:27:00

Danimarka'da provokatörlerden Kur'an-ı Kerim'e yönelik yine küstah saldırı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar hız kesmeden devam ederken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor.

İslam karşıtı ve ırkçı "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, bugün Pakistan, Cezayir, Endonezya ve Fas'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Grup, daha sonra Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.

İslam karşıtı pankart açan ve sloganlar atan grup, bu anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

Provokasyonlar, polis eşliğinde gerçekleştirildi.

Facebook, grubun sosyal medyada paylaştığı bazı videolara kısıtlama getirmişti.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla 31 Temmuz'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısıyla eş zamanlı Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlenmişti.

1 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde, 3 Ağustos'ta ise Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim ateşe verilmişti.

Grup, 4 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın, 7 Ağustos'ta da Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, provokasyonlarını Kopenhag dışına da taşırken burada bazı Müslümanların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Provokasyonlar, 8 Ağustos'ta Türkiye, Cezayir, Pakistan, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçiliklerinin, 9 Ağustos'ta Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde sürmüştü.

Gruptakiler, yazarı Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen olan kitabı da yakmıştı.

İran asıllı Danimarkalı sanatçı Firoozeh Bazrafkan da 5 Ağustos'ta Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirmişti.

Bu eylemlerin, polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.

Etiketler : danimarka isveç Kur'an-ı Kerim
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX