VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mardin'de terör operasyonu: 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi
Bursa'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de Narkotik'ten zehir tacirlerine operasyon: 54 şüpheli gözaltına alındı
Kenya Devlet Başkanı Ruto'dan muhalif lidere, bire bir görüşme çağrısı
Danimarka'da Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırılara Türkiye'den sert tepki: En güçlü şekilde lanetliyor...
Orman yangınları sebebiyle İtalya'da 4 kişi hayatını kaybetti
25 Temmuz 2023 Salı 21:31:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 21:31:00

Danimarka'da Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırılara Türkiye'den sert tepki: En güçlü şekilde lanetliyoruz

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kuran- Kerim'e karşı süren saldırılara yönelik, "kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. açıklamasında bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka'da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir. Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kopenhag'da, dün gerçekleştirilen eylemlerin ardından, bugün de biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz" denildi.

Danimarka makamlarının bu saldırılara ısrarla göz yummalarının ve bu provokasyonlara koruma sağlamalarının, olayların neden olacağı sonuçların vahametini göremediklerini gösterdiği belirtilen açıklamada, "Bu tarz saldırılar, sadece milyarlarca Müslümanı rencide etmekle kalmayıp, toplumsal huzura ve bir arada yaşama kültürüne de zarar vermektedir. Danimarka makamları bu nefret suçunun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalıdır" ifadelerine yer verildi.

"BU NEFRET EYLEMLERİNDEN DANİMARKA MAKAMLARI SORUMLUDUR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara ilişkin "Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Danimarka'da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir. Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır."

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Kuran- Kerim danimarka
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
Setlere zorunlu veda

Setlere zorunlu veda
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Yeni nesil çok yenilikçi

Yeni nesil çok yenilikçi
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX