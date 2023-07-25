Danimarka'da Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırılara Türkiye'den sert tepki: En güçlü şekilde lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kopenhag'da, dün gerçekleştirilen eylemlerin ardından, bugün de biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz" denildi.



Danimarka makamlarının bu saldırılara ısrarla göz yummalarının ve bu provokasyonlara koruma sağlamalarının, olayların neden olacağı sonuçların vahametini göremediklerini gösterdiği belirtilen açıklamada, "Bu tarz saldırılar, sadece milyarlarca Müslümanı rencide etmekle kalmayıp, toplumsal huzura ve bir arada yaşama kültürüne de zarar vermektedir. Danimarka makamları bu nefret suçunun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalıdır" ifadelerine yer verildi.

"BU NEFRET EYLEMLERİNDEN DANİMARKA MAKAMLARI SORUMLUDUR"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara ilişkin "Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Danimarka'da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir. Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır."