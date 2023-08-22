22 Ağustos 2023 Salı 18:42:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 18:42:00
Danimarka Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı: Kuran'a çirkin saldırıya Türkiye'den tepki!
Kaynak: AA
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Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının bugün de devam etmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının bugün de devam etmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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- Danimarka Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı: Kuran'a çirkin saldırıya Türkiye'den tepki!
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