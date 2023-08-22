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22 Ağustos 2023 Salı 18:42:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 18:42:00

Danimarka Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı: Kuran'a çirkin saldırıya Türkiye'den tepki!

Kaynak: AA

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Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının bugün de devam etmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının bugün de devam etmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Etiketler : danimarka Kur'an-ı kerim türkiye dışişleri
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