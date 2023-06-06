16 yaşındaki Ömer Faruk Uğurlu, dalgıç kıyafetlerini bile giymeden denize atlayan polisler tarafından böyle kurtarıldı.

BULANIK DENİZDE KAYBOLDU

Samsun Atakum'da yasak olmasına rağmen Halk İskelesi'nde yürüyen Ömer Faruk Uğurlu, kabaran dalgaların etkisiyle dengesini kaybederek denize düştü. Sel nedeniyle çamur rengini alan denizde çırpınan genci görenler 112'ye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polis Osman Aşık ve arkadaşları, gencin çırpındığını görünce dalgıç kıyafetlerini dahi giymeden denize atladı.

HİPOTERMİ EŞİĞİNE GELDİ

Dalgıç polisler, çamurlu suda kaybolmak üzere olan genci kurtararak karaya çıkarmayı başardı. Azgın suların arasından kurtarılan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atakum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 20 dakika süren kurtarma operasyonunda 16 yaşındaki Uğurlu'nun hipotermi eşiğine geldiği anlaşıldı. Çevredeki vatandaşlar, kurtarma çalışmalarını büyük bir heyecanla izledi.