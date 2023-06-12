Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı çarşamba günü yapılacak

Açıklama İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısının, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde çarşamba günü saat 09.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.